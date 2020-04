DB Schenker liefert Masken-Spenden von H&M

DB Schenker befördert derzeit Gesichtsmasken in der ganzen Welt. Beispielsweise organisiert der Logistikdienstleister nun den Transport von Spendengütern der H&M Group. Das globale Modeunternehmen nutzt seine Lieferketten in Asien, um aktuell 100.000 Gesichtsmasken zu beschaffen und dann zu spenden. 50.000 Masken werden den spanischen Behörden übergeben, um medizinische Einrichtungen in der Region von Madrid zu unterstützten. Weitere 50.000 Masken gehen an italienische Behörden. Die Gesichtsmasken vom Typ N95/FFP2 wurden in China produziert. Thorsten Meincke, Vorstand Luft- und Seefracht von DB Schenker: „Wir freuen uns, den Transport der gespendeten Gesichtsmasken der H&M Group durchzuführen. Trotz herausfordernder Zeiten und begrenzter Luftfrachtkapazitäten waren wir dank unseres eigenen Netzwerks in der Lage, die Lieferungen mit kurzer Vorlaufzeit umzusetzen. Derzeit transportieren wir große Mengen medizinischer Ausrüstung zu vielen Orten in der Welt. Logistik hält die medizinischen Lieferketten am Laufen.“ Angesichts reduzierter Frachtkapazitäten auf Passagierflügen ist es aber nicht möglich, die Hilfsgüter direkt an ihre Zieldestinationen zu fliegen. Durch fallspezifische Kombinationen verschiedener Verkehrsträger, darunter Luft- und Seefracht, LKWs und Güterzüge, kann nach Aussagen des Unternehmens die Flexibilität erreicht werden, Lösungen auch dann zu realisieren, wenn einzelne Transportmöglichkeiten oder -kapazitäten begrenzt sind. -red-