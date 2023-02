Demeter-Weintage in Wien

Demeter Österreich veranstaltet vom 25. bis 27. Februar 2023 wieder Internationale Weintage in Wien. Die Konferenz gibt unter anderem eine Einführung in den biodynamischen Weinbau sowie Vorträge über Agro-Frost, den Wasserkreislauf, Buchhaltung im nachhaltigen Betrieb und intuitives Verkosten. Begleitend wird eine Exkursion zum Demeter-Weingut Ernst Triebaumer (Rust/Burgenland) angeboten. Am Montag stellen bei einer Messe 60 internationale biodynamisch arbeitende Weingüter ihre Weine vor. Infos: www.demeter.at/veranstaltung/internationale-demeter-weintage/ -ag-