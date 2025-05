Demuth-Doppelspitze ist passé

Klaus Demuth, Enkel des Firmengründers Dr. Willy Demuth, hat sich zum 31. Dezember 2023 nach über 30 Jahren auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung der familiengeführten Katlenburger Kellerei zurückgezogen. In den vergangenen drei Jahren hatte der Getränketechnologe das Unternehmen gemeinsam mit seiner Nichte Alexandra Demuth in einer Doppelspitze geführt. Nun übernimmt sie als Nachfolgerin die alleinige Führung der Geschäfte. Klaus Demuth wird sich nach Angaben des Unternehmens stärker auf die Geschäfte der Schwesterfirma Dr. Demuth Derisol Lackfarben GmbH & Co. KG konzentrieren. Alexandra Demuth stammt aus der vierten Generation der Familie Demuth. Sie ist seit 2018 in der Familienkellerei tätig, wo sie zunächst als Head of Marketing einstieg und die strategische Ausrichtung und Positionierung der Marke verantwortete. -red