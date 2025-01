Internationaler Scheurebe-Preis 2025 – Jetzt teilnehmen!

So funktioniert die Teilnahme: Senden Sie uns je 2 Flaschen pro Wein (sterile Fassproben sind ebenfalls zugelassen).

(sterile Fassproben sind ebenfalls zugelassen). Anmeldeschluss: 31. März 2025. Teilnahmegebühr: 47,60 Euro (inkl. MwSt.) pro Wein. Die Gebühr kann entweder im Voraus überwiesen oder nach Erhalt der Rechnung beglichen werden – die Rechnung wird Ihnen in jedem Fall zugestellt. 31. März 2025.

Bankverbindung:

Commerzbank AG Wiesbaden

Fachverlag Dr. Fraund GmbH

Stichwort: Scheurebe

IBAN: DE23 5108 0060 0010 2210 00 Lieferadresse: Zum Anmeldeformular: hier klicken!

Wir freuen uns auf Ihre Weine und wünschen Ihnen schon jetzt viel Erfolg! Für Rückfragen erreichen Sie am besten Jörg Winkler über j.winkler@fraund.de. 55599 Gau-Bickelheim Wöllsteiner Straße 16 Stichwort: Scheurebe WEIN+MARKT Competence Center Food & Beverage

Die prämierten Weine erhalten große Aufmerksamkeit: Die Ergebnisse werden in, verschiedenen Online-Medien und in der Tagespresse veröffentlicht. Darüber hinaus erhalten Sie eine Urkunde, die Sie gezielt in Ihrer Werbung einsetzen können.