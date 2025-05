Deutsch übernimmt GWF-Führung

Seit dem 1. November ist Martin Deutsch geschäftsführender Vorstand der Winzergemeinschaft Franken (GWF) in Kitzingen. Damit folgt Deutsch auf Paul E. Ritter, der interimsweise die Position übernommen hat (s. faxline 26/2024), nachdem Cornelius Lauter im Juni 2024 sein Amt niedergelegt hat (s. faxline 25/2024). Laut Pressemitteilung ist Martin Deutsch gelernter Brauer und Mälzer, nach der Ausbildung zum Diplom-Braumeister sattelte er zusätzlich den Diplomökonom auf. In den vergangenen Jahrzehnten war er ausschließlich in der Getränkebranche tätig, zuletzt als Alleinvorstand beim Einbecker Brauhaus. Neben mehreren Stationen in der Brauwirtschaft konnte er auch im AfG- und Mineralwassersegment Erfahrungen sammeln. Nun wolle er in der größten fränkischen Winzergenossenschaft – zu der mehr als 2.100 Winzer und Winzerinnen gehören – „dynamisch durchstarten“, so der Pressetext. „Mit Martin Deutsch konnten wir einen Vorstand mit einem umfassenden Erfahrungsschatz in der Getränkebranche sowie erprobten Führungsqualitäten gewinnen“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Frank Ulsamer. -red-