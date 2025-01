Deutschlands beste Fachhändler

Die Sieger des Fachhandelspreises 2024, den das Deutsche Weininstitut (DWI) in Kooperation mit WEIN+MARKT zum 13. Mal verliehen hat, stehen fest. Über die Trophäen dürfen sich Matthias Hilgering vom Weinhaus H. Hilgering (Dortmund), Sebastian Schütz von der Weinhandlung Rot Weiß Rosé (Würzburg) sowie Mareike und Marianne Jensen vom Weinstall Jensen (Flensburg) freuen. Die Preisträger wurden am 13. Oktober 2024 in Ingolstadt in der Weinhandlung Weinschmecker geehrt. Erstmals seit Einführung des Fachhandelspreises im Jahr 2012 wurden in diesem Jahr drei Sieger ermittelt, nachdem es zuvor Ranglisten mit den Plätzen eins bis drei gab. „Mit den zwischenzeitlich über 30 ausgezeichneten Weinfachhandlungen in ganz Deutschland wollen wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern aufzeigen, wo sie spannende Kollektionen heimischer Weine finden und besonders gut beraten werden“, erklärte Andreas Kaul, Ressortleiter Fachhandel im DWI. Die Preisträger mitsamt weiteren Informationen zum Fachhandelspreis stellen wir im November-Heft von WEIN+MARKT in ausführlicher Form vor. -red-