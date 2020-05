Dezentrales Mosel-Event

© Moselwein e.V./Timo Volz

Die Vereinigung MoselJünger hat das beliebte Weinevent Mythos Mosel (das am Wochenende nach Pfingsten geplant war) aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie abgesagt. Aber als Alternative öffnen 75 Weingüter aus dem gesamten Weinanbaugebiet Mosel (von Kanzem an der Saar über Nittel an der Obermosel und Mertesdorf an der Ruwer bis nach Winningen an der Terrassenmosel) am 6. und 7. Juni von 11 bis 18 Uhr ihre Vinotheken und Probierräume. „Jeder für sich, und doch gemeinsam“, lautet die Devise. Das Spektrum reicht dabei von noch unbekannten Jungwinzern über angesagte Newcomer bis zu international renommierten Spitzenproduzenten. Der Eintritt ist frei. Allerdings ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, um das Besucheraufkommen steuern zu können. Zudem müssen die Namen und Kontaktdaten der Gäste erfasst werden. Wer bereits eine Eintrittskarte für Mythos Mosel erworben hat, kann diese an den beiden Tagen vor Ort bei den beteiligten Betrieben gegen Wein eintauschen. Ansonsten können sich Inhaber einer Eintrittskarte den Preis bis 24. Mai erstatten lassen. Eine Liste der beteiligten Betriebe gibt es hier: http://www.mythos-mosel.de/Assets/MythosMosel/2020/Mythos_Alternative_2020_-_Weingutsliste.pdf -red-