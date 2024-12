Dickes Minus für Rémy-Cointreau

Der Spirituosenkonzern Rémy-Cointreau hat seine aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht und meldet darin einen Gesamtumsatz von 1,194 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2023/24. Das entspricht einem Rückgang von 22,9 Prozent. Das organische Wachstum, also ohne die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen, Akquisitionen und Veräußerungen, betrage laut der Bilanz -19,2 Prozent verglichen mit dem Geschäftsjahr 2022/23. Der Gewinn beträgt 304,4 Millionen Euro (2022/23: 429,6 Mio. Euro). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf starke Verluste beim Cognac in Nord- und Südamerika zurückzuführen, mit dem das Unternehmen einen Umsatz von 778,6 Millionen Euro eingefahren hat (2022/23: 1,1 Mrd. Euro; -29,2 Prozent). Für das Geschäftsjahr 2024/25 erwartet der Konzern eine Erholung des Marktes und ein weiteres Wachstum in der APAC-Region (Asien/Pazifik). -red-