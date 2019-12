Die 20er Jahre warten auf Sie!

Ist Ihnen eigentlich klar, dass in wenigen Tagen die 20er Jahre beginnen? Bis jetzt stand dieser Begriff für die 1920er Jahre, die ja „wild“ gewesen sein sollen. In Anbetracht der aktuellen Weltlage kann mit großer Sicherheit davon ausgegangen werden, dass auch die 2020er Jahre „wild“ werden. Doch die Voraussetzungen sind glücklicherweise andere als damals, als das Trauma des Weltkriegs verarbeitet werden musste. Dennoch sind die Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, wiederum gewaltig und niemand weiß, in welcher Welt wir an Weihnachten 2029 leben werden. Heute wie damals gilt der Satz des griechischen Philosophen Heraklit von Ephesus (ca. 520 bis 460 v. Chr.): „Das einzig Beständige ist die Veränderung.“ Genau das hat sich nie geändert. Wer sich allerdings vor Augen führt, mit welcher Geschwindigkeit die Welt sich derzeit verändert, der wünschte sich vielleicht ein bisschen mehr Persistenz im Weltgeschehen. Schwer zu sagen, was Heraklit gesagt hätte, wenn er die heutige Mediengesellschaft kennengelernt hätte, wo ihm doch schon seine Zeitgenossen vor zweieinhalbtausend Jahren laut seiner Schriften zu oberflächlich waren. Wie auch immer – für das ausklingende Jahr und die kommenden Weihnachtstage wünschen sich die meisten Menschen zu Recht etwas Ruhe, Entspannung und Erholung von den vergangenen Monaten mit Stress, Hetze und Termindruck. Für das Team WEIN+MARKT ist der Blick auf den Kalender ein Anlass, mal wieder DANKE zu sagen. Ein herzliches Dankeschön an all die sympathischen Menschen, die wir auch dieses Jahr treffen durften. Danke an unsere Leser, Kunden, Kritiker, Unterstützer, Geschäftsfreunde, Lieferanten, Diskussionspartner, Fans, Kollegen, Autoren, Freunde, Wegbegleiter, Referenten, Verkoster und Helfer. Das wundervolle Produkt, mit dem wir es Tag für Tag zu tun haben, verbindet uns alle in einer Branche, um die uns viele beneiden. Im Jahr 2020 wird WEIN+MARKT seinen 20. Geburtstag feiern. Auf der ProWein 2000 erschien unsere erste Ausgabe. Auch hier noch einmal ein herzliches Dankschön an die Weggefährten all dieser Jahre. Wir stehen damit schon im 21. Jahrgang und sind noch immer voller Tatendrang und motiviert wie am ersten Tag. Das ganze Team freut sich auf das kommende Jahr mit Ihnen. Deshalb ein herzliches „Auf Ihr Wohl!“. Bleiben Sie gesund, erfolgreich, entspannt und gut gelaunt. Aber vor allem, bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Jahr mit Ihnen und sind ab Montag, den 6. Januar 2020 wieder für Sie da. Dann geht’s ab in die 20er Jahre.

Klaus Herrmann und das Team Jörg Winkler, Jan Bertram, Adriana Cartolano, Florian Stever und Werner Engelhard.