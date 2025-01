„Die Elite des deutschen Weines“

Die Ergebnisse der DLG-Bundesweinprämierung stehen fest. In vier Prüfrunden bewerteten die Experten Weine und Sekte aus allen deutschen Anbaugebieten. In diesem Jahr vergab die Jury 68 Gold-Extra-, 633 Gold-, 976 Silber- und 413 Bronze-Medaillen. Mit 24 Auszeichnungen stellt die Pfalz erneut die meisten Weine und Sekte, die mit dem „Goldenen DLG-Preis Extra“ prämiert wurden. Dahinter folgen Rheinhessen mit 17, Baden mit 12 und Württemberg mit 11 Auszeichnungen. Die mit Abstand meisten Prämierungen erzielten die Winzer aus der Pfalz (743), gefolgt von Rheinhessen (338), Württemberg (325) und Baden (308). Insgesamt wurden mehr als 2.000 Weine und Sekte ausgezeichnet. Alle Weine müssen sich im Vorfeld durch Erfolge bei der Amtlichen Qualitätsweinprüfung und der jeweiligen Gebietsweinprämierung für die Teilnahme an der Bundesweinprämierung qualifizieren. Darüber hinaus stehen die Preisträger für die besten Kollektionen in fünf Wein- sowie zwei Sektkategorien fest. Alle Ergebnisse sind unter www.bundesweinpraemierung.de abrufbar. -red-