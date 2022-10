+++ „Die Güter“ schreiben Botschafterprogramm 2023 aus: Der Zusammenschluss von neun renommierten deutschen Weingütern „Die Güter” hat ihr „Güter-Botschafter-Projekt“ für Young Professionals auch für 2023 aufgelegt. Angesprochen sind junge Menschen, die sich für Wein begeistern und Berufsstarter sind oder eine Ausbildung in der Gastronomie oder im Fachhandel begonnen haben, aber auch Eigentümer ambitionierter Gastronomie-, Hotellerie- oder Handelsbetriebes, die Ihr Personal schulen und motivieren wollen. Angeboten wird eine intensive Mitarbeit in allen Bereichen eines Weinguts, ein ausgiebiger persönlicher Austausch mit Winzern und Verkaufsleitern bei den Top-Adressen und Verkostungen von aktuellen und gereiften Spitzenjahrgängen. Das Programm läuft vom 30. Januar bis zum 10. Februar 2023. Die Unterkunft stellen die Weingüter zur Verfügung, Anreise und Verpflegung tragen die Teilnehmer selbst. Bewerbungen sind bis zum 30. November 2022 mit einem Lebenslauf und einem kreativen Motivationsschreiben an folgende Adresse möglich: Die Güter, Madeleine Jendryssek, madeleine.jendryssek@schlumberger.de. Zu „Die Güter” zählen die Weingüter Dr. Bürklin-Wolf, Georg Breuer, Prinz Salm. Kühling-Gillot, Maximin Grünhaus, Castell, Nelles und Freiherr von Gleichenstein. Federführend ist der Weindistributeur Schlumberger. -ja-