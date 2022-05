Die Scheurebe-Preis 2022-Gewinner stehen fest!

Die Scheu ist zurück

Bereits zum siebten Mal hat der Fachverlag Dr. Fraund, Mainz, mit seinen beiden Fachzeitschriften DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN und WEIN+MARKT in diesem Frühjahr den Internationalen Scheurebe-Preis ausgeschrieben. Die Sieger stehen nun fest und die in sechs Kategorien TOP 3-platzierten Winzer haben inzwischen ihre Auszeichnungen erhalten – insgesamt 21 Urkunden, da drei Mal jeweils zwei dritte Plätze vergeben wurden. Wer aus terminlichen Gründen sein „Großes Gold“ nicht zuhause im eigenen Betrieb entgegennehmen konnte, der durfte sich auf der ProWein in Düsseldorf über die Anerkennung freuen – darunter auch ein Weingut aus dem Seewinkel in Österreich. Die Verkostung konnte in diesem Jahr erstmals wieder unter den sonst üblichen Bedingungen durchgeführt werden, also mit Hilfe einer 30-köpfigen Fachjury, wenn auch unter den üblichen Corona-Sicherheitsmaßnahmen.

Insgesamt wurden 212 Weine (darunter 20 Perl- und Schaumweine) verkostet und beurteilt. Der Großteil stammte dabei aus dem Jahrgang 2021 (153 Weine). Glatt 100 Weine zählten in die Kategorie trocken – eine bemerkenswerte Anzahl vor dem Hintergrund, dass die Scheurebe in der Vergangenheit eher für liebliche bis süße Weine bekannt war. Die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Stillweine in die Kategorie „trocken“ gehörten zeigt aber, dass sowohl bei den Erzeugern als auch bei ihren Weinkunden ein Umdenken stattgefunden hat. Die Scheurebe kann nicht nur süß, sie kann auch trocken – und wie! Und es ist immer wieder aufs Neue faszinierend, auch für Fachleute, wie diese Traube ein Aromenspektrum bespielen kann, das breiter nicht sein könnte. Und nach wie vor kann sie im edelsüßen Bereich auftrumpfen wie der Riesling. Wen wundert‘s, schließlich ist sie ein Kind des Rieslings.

Die neu gewonnene Aufmerksamkeit für die Scheurebe hat Konsequenzen: Nach vielen Jahren des stetigen Rückgangs der Anbaufläche scheint sich der Trend nun umzukehren. Der Flächenschwund ist gestoppt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren im Jahr 2021 1.469 Hektar in Deutschland mit Scheurebe-Weinstöcken bepflanzt. Besonders in Rheinhessen hat die Scheurebe mit 728 Hektar noch immer große Bedeutung, 70 Weine kamen aus diesem Anbaugebiet. Die Pfalz produziert auf 335 Hektar Scheurebeweine und war mit 47 Weinen vertreten. Die Franken waren mit 35 Weinen dabei und stehen für 195 Hektar Anbaufläche. Bemerkenswert: Mit 3,2 Prozent an der gesamten Anbaufläche des Gebiets hat die Scheu im Weinland am Main die größte Bedeutung. Und schließlich muss die Nahe genannt werden, die immerhin 102 Hektar zur Scheurebeproduktion in Deutschland beitragen kann. Das sind 2,4 Prozent der Fläche an der Nahe. In den genannten Weinbaugebieten stehen derzeit auf 1.430 Hektar Scheurebepflanzen in Deutschland.