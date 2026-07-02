02. Juli 2026
Digitalisierungs- und KI-Seminare für Fachhändler
Die Hochschule Heilbronn und die Weinakademie Berlin starten eine praxisorientierte Seminarreihe zu digitalen Prozessen, KI-Anwendungen und Kundenerlebnis im Weinfachhandel. Das Thema „Digitalisierung am PoS“ am 13. Juli 2026 stellt den Auftakt dar. Die Anbieter reagieren damit auf zahlreiche Anregungen aus dem Fachhandel nach der Vorstellung der Studie „Zukunft des Weinfachhandels“ im Frühjahr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Informationen und Anmeldung unter www.zukunft-des-weinfachhandels.de. -red-