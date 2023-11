DLG-Jungwinzer 2023 gekürt

Mit ihrem Jungwinzerwettbewerb fördert die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), Frankfurt, den Weingutsnachwuchs. Nun stehen die Jungwinzer des Jahres 2023 fest: Sieger ist Peter Hinkel aus Framersheim (Rheinhessen). Den zweiten Platz belegt Josefine Schlumberger, Sulzburg-Laufen im Markgräflerland (Baden), und Dritter ist Bastian Schwaab aus Kirrweiler (Pfalz). In insgesamt drei Runden stellten die jungen Talente dabei ihr Wissen und Können unter Beweis – sowohl was Fachwissen als auch die Qualität ihrer Weine sowie sensorische Fähigkeiten anbelangt. Der 27 Jahre alte erstplatzierte Peter Hinkel ist ins elterliche Weingut eingestiegen, lebt dort seine Leidenschaft für Wein aus und kümmert sich auch um Marketing und Vertrieb. Sein Bachelor- und Masterstudium Weinbau und Oenologie in Geisenheim und Wien hat er mit Auszeichnung bestanden und ergänzte es mit einem Auslandssemester in Neuseeland und mit diversen Praktika in Österreich, der Pfalz und Württemberg. Die innovative, umweltschonende, nachhaltige Weinerzeugung, die sein Vater einführte, will er aus Überzeugung fortsetzen. „Unsere Weine sind für mich Ausdruck meiner Persönlichkeit und meiner Heimat. Ich möchte Weine mit Struktur und Konzept ins Glas bringen. Weine, die eine Aussage haben, ein Statement setzen. Dabei habe ich keine Angst, Bestehendes auch mal kritisch zu hinterfragen. Ich sehe in jeder Neuinterpretation eine Chance zur Innovation,“ so Hinkel. Neben klassischen Weinen etablierte er seine eigene Linie, worunter der alkoholfreie „Dri.Ver!“ – eine Kombination aus entalkoholisiertem Wein und Verjus – in der schäumenden Variante von WEIN+MARKT bereits ausgezeichnet wurde (s. W+M 07/23). Die zweitplatzierte Josefine Schlumberger war Badische und 2015/16 Deutsche Weinkönigin. Heute will die 29-Jährige nicht mehr nur für großartige Weine werben, sondern sie selbst erzeugen. Nach ihrem Weinbau- und Oenologie-Studium in Geisenheim sowie Praktika auf sehr unterschiedlichen Betrieben am Bodensee, in der Schweiz, Australien und Österreich ist Schlumberger 2020 ins elterliche Familienweingut in Sulzburg-Laufen im Markgräflerland eingestiegen. Ihr Fokus liegt auf Burgundersorten und Gutedel. Wichtig ist ihr, Prozesse zu hinterfragen und den Betrieb nachhaltiger auszurichten. „Ich möchte charakterstarke Weine erzeugen, die Spaß machen und manchmal auch überraschen“, sagt Josefine Schlumberger. Der drittplatzierte Pfälzer Bastian Schwaab ist Weinbautechniker und sammelte Erfahrungen im Burgund, in der Wachau und rund um Deidesheim. Das Familienweingut liegt am Fuße der Kalmit in Kirrweiler, wo ein vielschichtiges Terroir zum Vorschein kommt, welches sich der 24-Jährige auf vielfältige Art und Weise zu Nutzen macht. Das Motto für Bastian Schwaab bei der Vinifizierung: „In der Vielfalt liegt die Kraft“. -bs-