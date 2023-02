DLG sucht Jungwinzerinnen und Jungwinzer des Jahres

Noch bis zum 15. Mai 2023 können sich Interessenten für den Wettbewerb „Jungwinzer des Jahres“ bei der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) anmelden. Bei dem Wettbewerb wird das Können und Wissen der Nachwuchstalente in Oenologie, Wein-Sensorik und internationaler Weinwirtschaft getestet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen nicht älter als 35 Jahre sein und müssen einer aktiven Tätigkeit in der Weinbranche nachgehen. Nach einem Online-Test am 26. Mai 2023 stellen die 15 Besten aus dem Vorentscheid drei Weine bei der DLG-Bundesweinprämierung an. Die zehn Kandidaten mit den besten Ergebnissen nehmen Anfang September am Finale teil, in dem eine Fachjury die drei Erstplatzierten des Wettbewerbs ermittelt. Weitere Informationen erteilt Sarah Stirl, DLG-TestService GmbH, E-Mail: s.stirl@dlg.org. Anmelden kann man sich unter www.bundesweinpraemierung.de/jungwinzer . -ag-