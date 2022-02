D.O. Cava auf 2019er-Niveau

Die D.O. Cava geht auf Basis der Neun-Monatszahlen 2021, bei denen die Absatzmarke von 170 Millionen Flaschen erreicht worden ist, von einer raschen Erholung der Schaumweinvermarktung aus. Dies meldet der Kontrollrat des Verbands. 170 Millionen Flaschen Absatz entspricht einer Steigerung von 16,45 Prozent gegenüber dem pandemiegeprägten Vorjahr (146 Millionen Flaschen). Für 2019 wurde in diesem Neun-Monats-Zeitraum ein Absatz von 163,8 Millionen Flaschen ermittelt. Treiber dieser Entwicklung waren die Cava Reserva mit einer Entwicklung von plus 34,73 Prozent auf 19 Millionen Flaschen und die Topkategorie Gran Reserva mit plus 42,11 Prozent auf 2,3 Millionen Flaschen. Die nach Absatz relevanteste Kategorie, die Cava del Guarda, legte um 14,4 Prozent auf 146,8 Millionen Flaschen zu. In absoluten Zahlen entspricht das einem Plus von 18 Millionen Flaschen gegenüber 2020. Der stark in Mitleidenschaft gezogene Heimatmarkt legt um 21,15 Prozent zu (34,7 Millionen Flaschen). Auch der Export zog mit 15 Prozent auf Vor-Corona-Niveau von 120,3 Millionen Flaschen an. Wichtigster Auslandsmarkt ist Deutschland. Hier wurden im Neun-Monatszeitraum 11,87 Prozent mehr als im Vorjahr abgesetzt. Die 2021er-Marke lag Ende September mit 20,3 Millionen Flaschen zu diesem Zeitpunkt bereits um etwa zwei Millionen Flaschen höher als im Vorjahr. Der größte Sprung gelang in den USA, wo plus 62,91 Prozent Steigerung hingelegt wurde. Damit sind die USA im Jahr 2021 wohl erstmals auf Position zwei der wichtigsten Exportdestinationen gelangt. Nach Einschätzung des Verbands, der rund 6.400 Winzer mit 38.000 Hektar Rebfläche repräsentiert, liegt die D.O. Cava mit einem Exportanteil von rund 70 Prozent in dieser Hinsicht an der Spitze aller spanischen D.O.

In Spanien selbst wird die Schaumwein-Entwicklung, insbesondere der Flaschenpreis der D.O. Cava, angesichts der parallelen Entwicklung von Prosecco und Champagner teils kritisch gesehen. Dies geht aus einem Artikel der Tageszeitung El País hervor. Demnach liegt der weltweite Durchschnittspreis für eine Flasche Champagner bei 20 Euro und der für Prosecco bei 2,74 Euro. Beide liegen über dem Erlös von Cava (2,05 Euro). Die elf im Verbund Corpinnat organisierten katalanischen Schaumweinkellereien meldeten für das Jahr 2019 mit 2,2 Millionen verkauften Flaschen einen Umsatz von 20,7 Millionen Euro (9,40 Euro pro Flasche). Sie sind aus der D. O. Cava ausgetreten. -ja-.