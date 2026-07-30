Domaine Lafage übernimmt GICB

Die Domaine Lafage aus dem Roussillon übernimmt die in Schieflage geratene Winzergenossenschaft Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls (GICB). Dies melden Regionalmedien in Südfrankreich auf Basis eines Gerichtsbeschlusses. Das Gericht in Perpignan hat dem Angebot der Domaine Lafage am 24. Juli zugestimmt, berichten französische Medien. Der neue Eigentümer will den Betrieb unter dem Namen „Terrasses Vermeilles“ weiterführen. Bislang bewirtschafteten die etwa 500 Mitglieder der GICB rund 500 ha. Seit März 2026 befand sich die Genossenschaft wegen Schulden von rund 20 Mio. Euro in einem Sanierungsverfahren. Die Produktion verringerte sich laut Medienberichten zuletzt von rund 23.000 hl (2011) auf etwa 9.000 bis 10.000 hl. Der Umsatz brach dabei im gleichen Zeitraum von 25 Mio. Euro auf rund 10 Mio. Euro ein.

Als einziger Übernahmekandidat erwirbt Lafage laut „Ici“ die GICB für rund 1,5 Mio. Euro und verpflichtet sich, in den kommenden Jahren 10 Mio. Euro zu investieren. Die Übernahme sichert vor allem die Lese 2026. Jean-Marc Lafage habe angekündigt, nach einer Beobachtungsphase höhere Traubenpreise zu zahlen, die zudem schneller ausgezahlt werden sollen. Die Genossenschaft repräsentierte bislang etwa 60% der Produktion der Appellationen Banyuls und Collioure. Nach der Übernahme der Genossenschaftskellerei Arnaud de Villeneuve durch die Unternehmen Cap Leucate und Coop-VO (Val d’Orbieu) ist dies bereits die zweite große Genossenschaftsrettung in diesem Sommer. -ja-