Dosi CEO der Frescobaldi-Gruppe

Fabrizio Dosi, seit Februar 2019 bereits als COO der Gruppe Marchesi Frescobaldi tätig, ist Mitte Mai 2024 zu deren CEO ernannt worden. Der zuvor vor allem für Marken wie Bulgari, Armani oder Illy im internationalen Geschäft erfolgreiche Dosi (54) tritt damit die Nachfolge von Giovanni Geddes da Filicaja an, der als Mitglied des Verwaltungsrats der Gruppe an Bord bleiben wird. Zum Portfolio gehören Ornellaia und Masseto in Bolgheri, Tenuta Luce in Montalcino, Domaine Roy & Fils in Oregon, Attems in Collio und die Frescobaldi-Weingüter: Castello Pomino (Pomino), Castello Nipozzano (Nipozzano), Tenuta Perano (Gaiole in Chianti), Tenuta Castiglioni (Montespertoli), Tenuta CastelGiocondo (Montalcino), Tenuta Ammiraglia (Magliano in Toscana), Remole (Sieci), Tenuta Calimaia (Montepulciano) und Gorgona. -red-