Douro Boys am Rhein

Das Rahmenprogramm der Portwein-Messe World of Port steht fest. Die Messe findet am 24. November im Bayer Kasino in Leverkusen statt. Besucher können dort mehr als 100 Spitzen-Portweine aus der Hand der Produzenten oder ihrer Importeure verkosten – darunter aktuelle und ältere Vintage Ports, alte, gereifte Tawny Ports, Late Bottled Vintage Ports und andere Portweine, die nicht in jedem Jahr erzeugt werden. Außerdem soll es auf Einladung eine Masterclass mit den Douro Boys geben, einem Zusammenschluss namhafter Produzenten um Dirk Niepoort. Dabei haben sie laut den Organisatoren Axel Probst und Christopher Pfaff „alles im Gepäck, was sie jemals abgefüllt haben, auch den gerade versteigerten Very Old Tawny Port und alle Jahrgänge ihrer Weine aus der Magnum.“ Weitere Informationen: www.worldofport.de -red-