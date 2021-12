Drinkport nominiert Weyerstall als Vertriebschef

Der gastronomieorientierte Getränkefachgroßhandels-Verbund der Radeberger Gruppe, der seit Juli 2021 unter dem Namen Drinkport firmiert, erweitert seine Geschäftsführung. Ab Januar übernimmt Oliver Weyerstall dort die Verantwortung für den Bereich Vertrieb. Dies meldet das Unternehmen. Als Sprecher der Geschäftsführung fungiert weiterhin Bernd Schulte, der zudem für Themen wie Digitalisierung, den kaufmännischen Bereich sowie die strategische Weiterentwicklung verantwortlich zeichnet. Rainer Ramthuns bleibt Geschäftsführer für den Bereich Logistik. Weyerstall war knapp 13 Jahre bei Diageo in verschiedenen Führungspositionen tätig. Davor war er zwei Jahre Geschäftsführer bei der Wigem Getränke GmbH gewesen, die heute zum Netz von Drinkport gehört. Mit der neuen Struktur sollen bei Drinkport Schnittstellen zu den angebundenen Getränkefachgroßhändlern besser genutzt werden. „Mit Oliver Weyerstall übernimmt ein Wissens- und Leistungsträger mit einer einschlägigen Berufserfahrung zusätzlich Verantwortung in der Geschäftsführung unserer Verbundgruppe. Dadurch stellt sich Drinkport noch breiter, stabiler und zukunftsgerichteter auf“, so Bernd Schulte. Unter der im Juli 2021 neu präsentierten Dachmarke Drinkport sind die Getränkefachgroßhandels-Gesellschaften Getränke Preuss Münchhagen (Berlin), Wigem Getränke (Frankfurt, Mainz, Wiesbaden), Getränke Weidlich (Dortmund), ESG Getränkevertriebs (Halle, Leipzig), Getränke Lippert (Hof), Löffelsend & Wein Compagny (Potsdam), Otto Pachmayr (München), HFS Getränke (Dresden) sowie Getränke Schenker (Senftenberg) vereint. -ja-