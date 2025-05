DRV stellt „Weichen in die Zukunft“

Henning Seibert, Vorstandsvorsitzender der Moselland eG (Bernkastel-Kues), hat sein Amt als Vorsitzender des Fachausschusses Wein des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV) an Frank Jentzer, geschäftsführender Vorstand bei der Winzergenossenschaft Deutsches Weintor eG (Ilbesheim/Pfalz), übergeben. Als Stellvertreter wählten die Ausschussmitglieder Cornelius Lauter, geschäftsführender Vorstand der Winzergemeinschaft Franken eG (Kitzingen). André Weltz (Vorstandsvorsitzender Badischer Winzerkeller eG, Breisach) als Vorsitzender des Arbeitskreises Markt und Bernhard Idler (Vorstand Weinbau und Oenologie Württembergische Weingärtner-Zentralgenossenschaft, Möglingen) als Vorsitzender der Fachgruppe Oenologie komplettieren das neue Team der ehrenamtlichen Verantwortungsträger. Das hat der DRV in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. „Gerade in Zeiten großer politischer und marktwirtschaftlicher Herausforderungen ist ein kompetenter und handlungsstarker Fachausschuss ungemein wichtig. Mit dem neuen Vorstandsteam sind wir ideal für die Zukunft aufgestellt“, erklärte darin DRV-Geschäftsführer Dr. Christian Weseloh. Der Verband würdigte das jahrelange Engagement Seiberts für die genossenschaftliche Weinwirtschaft sowie dessen Verdienste um die deutsche Weinbranche mit der Verleihung der goldenen Raiffeisennadel. Der Vorstandsvorsitzende der Moselland eG hatte vor mehr als einem Jahr angekündigt, im Sommer 2024 in den Ruhestand zu gehen – und sich damit auch aus dem DRV-Fachausschuss zu verabschieden. -red-