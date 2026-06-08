Du Cray neu im BSI-Präsdium

Pierre-Aymeric du Cray, Geschäftsführer von Pernod Ricard Deutschland, ist neues Mitglied im Präsidium des Bundesverbandes der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e.V. (BSI). Die entsprechende Wahl fand anlässlich der Mitgliederversammlung vom 28. Mai 2026 in Düsseldorf statt. Der seit April amtierende Deutschland-Chef von Pernod Ricard folgt auf Julien Hemard, den bisherigen CEO Northern Europe/Pernod Ricard Deutschland GmbH, der im März aufgrund neuer beruflicher Herausforderungen ausgeschieden war. -red-