Duckhorn schnappt sich Sonoma-Cutrer

Die Duckhorn Portfolio Inc. hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Sonoma-Cutrer Vineyards von der Brown-Forman Corporation erzielt. Der Deal wird mit etwa 400 Millionen US-Dollar (366 Millionen Euro) bewertet, die in einer Kombination aus Unternehmensaktien und Bargeld gezahlt werden. Sonoma-Cutrer Vineyards wurde 1973 gegründet und besitzt rund 1.121 Hektar Rebfläche in den Appellationen Russian River Valley und Sonoma Coast. Sonoma-Cutrer vertreibt seine Luxusweine in den gesamten USA über den Großhandel und den Direktvertrieb an Verbraucher. Brown-Forman war seit 1999 für die Entwicklung der Marke tätig, die heute als eine der größten Luxus-Chardonnay-Marken in den USA gilt. -red-