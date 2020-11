DWI lanciert neue App

Das Deutsche Weininstitut (DWI), Bodenheim bei Mainz, hat eine neue App „Deutsche Weine“ lanciert. Die App soll nach dem Willen des DWI so gut wie alle Verbraucherfragen rund um die heimischen Weine beantworten und gleichzeitig über touristische Highlights und aktuelle Veranstaltungen in den 13 deutschen Weinregionen informieren. „Die App ist dynamisch angelegt und orientiert sich an den individuellen Vorlieben der Benutzer, die sich spielerisch auf eine Entdeckungsreise durch die deutsche Weinwelt begeben können. Selbst Weinprofis dürften hier noch Neues erfahren“, erklärt DWI-Geschäftsführerin Monika Reule. Möglich sei dies durch eigene Profile, die sich die Nutzer zum Einstieg anlegen und jederzeit ändern können. Dabei hätten sie die Möglichkeit, besondere Interessen anzugeben oder auch bestimmte Themen, Orte und Veranstaltungsarten zu favorisieren. Sehr praktisch sei es auch, dass man sich in der App nicht nur über die Besonderheiten der zahlreichen Rebsorten informieren könne, sondern auch bei der Suche nach Anbietern von Weinen bestimmter Rebsorten schnell fündig werde. Wer sich für Weinveranstaltungen (wie etwa Online-Weinproben, Weinfeste, -seminare oder weinkulinarische Events) interessiere, könne sich diese mit wenigen Klicks anzeigen lassen. -red-