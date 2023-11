DWI relauncht Website

Das Deutsche Weininstitut (DWI), Bodenheim, hat seine Website neu aufgesetzt. Die Suchfunktion sei erheblich verbessert, die Ladezeiten der Seite verkürzt worden, so das DWI. Auch ist der Sprachwechsel auf die englische Seite per Knopfdruck überall möglich. Sowohl die Website wie auch die Datenbank funktionieren auch in der mobilen Ansicht. Ein besonderes Highlight sei die Regionenkarte : Hier kann nach Weinerzeuger/innen, Veranstaltungen, Höhepunkten der Weinkultur, den Schönsten Weinsichten und Weinwanderungen in den Regionen gesucht werden. Nutzerinnen und Nutzer aus Handel und Gastronomie sowie Veranstalter könnten das Dashboard in der Datenbank nach ihren Wünschen anpassen. Weinerzeugende benötigten ab sofort nur noch eine Registrierung oder Login für die Datenbank. Dort erhalten sie Zugang zum Exportportal der IHK Trier sowie zum Medienportal (früher Bildarchiv) des DWI. Weitere Informationen zum Export in wichtige Auslandsmärkte und die jeweiligen Ansprechpartner sind jetzt auch hier zu finden. -red-