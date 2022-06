+++ DWI sucht Weinfachhändler: Für ihre beiden Events „WeinEntdecker-Wochen” (9.-25. September 2022) und „Tage des offenen Weins” (10., 17. und 24. September 2022) sucht das Deutsche Weininstitut noch Partner in Gastronomie und Weinfachhandel. Bei den „WeinEntdecker-Wochen” werden Veranstaltungen rund um deutschen Wein mit bis zu 300 Euro gefördert. Wer sein Geschäft oder seine Gastronomie in einer der zehn Städte des „Tages des offenen Weines” (München, Hamburg, Dortmund, Berlin, Leipzig, Münster, Nürnberg, Frankfurt, Köln, Bochum) hat, kann auch an diesem Programm teilnehmen. Anmeldeschluss ist der 20. Juni. Weitere Infos: https://www.weinentdecker-werden.de/partner/ Foto: DWI-Logo