DWI und WEIN+MARKT zeichnen beste Weinfachhändler 2022 aus

Das Deutsche Weininstitut GmbH (DWI), Bodenheim, hat gemeinsam mit WEIN+MARKT den diesjährigen Fachhandelspreis vergeben. Gegen alle Konkurrenz konnte sich die Weinhandlung und Weinbar Holstein´s Weinlager in Münster durchsetzen, die den ersten Platz belegte. Auf dem zweiten Platz folgte die Weinhandlung und Weinbar Concept Riesling aus Düsseldorf, gefolgt von der Vinothek am Michelsberg in Ulm. Die Preisträger wurden am 9. Oktober 2022 am ersten Tag des WEIN+MARKT-Weinfachhändlertags in Heilbronn vor 120 Teilnehmenden aus dem gesamten Bundesgebiet durch die Deutsche Weinprinzessin Luise Böhme geehrt.

„Der Weinfachhandel ist eine wichtige Säule für den Absatz individueller Weine aus den deutschen Anbaugebieten. Dank der hervorragenden Beratung und Verkostungsmöglichkeiten findet man dort sowohl gute Tropfen für den spontanen Weinabend als auch ausgewählte Weine für den besonderen Anlass“, betonte die Weinfachfrau vor der Urkundenübergabe. Für ihre Urteilsbildung legte die Jury besonderes Augenmerk auf die ansprechende und übersichtliche Präsentation von Weinen unterschiedlicher Rebsorten aus möglichst vielen deutschen Anbaugebieten. In verdeckten Besuchen vor Ort wurde zudem die Beratungskompetenz durch qualifiziertes Personal überprüft und auf ein ansprechendes Ambiente sowie besondere Serviceangebote und Wein-Events geachtet. Die drei Gewinner des Fachhandelspreises erhalten neben Trophäen, Urkunden und Plaketten wertvolle Warengutscheine der Wettbewerbssponsoren „Zwiesel Kristallglas“ und „Howasped“ sowie Gutscheine für Mitarbeiterschulungen durch das DWI im Gesamtwert von 6.000 Euro. Zudem werden sie in die Jury zur Wahl der Deutschen Weinkönigin 2023 in Neustadt an der Weinstraße berufen. Mehr über die drei Konzepte lesen Sie in der Novemberausgabe von WEIN+MARKT. -red-