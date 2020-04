E-Commerce-Lösung für Winzer und Weinhändler

Menschen ohne technische Affinität mit einer Online-Shop-Komplettlösung versorgen, damit diese auch via Internet Geld verdienen können – dies ist die Mission von Todd Covell und seinem Unternehmen Intersellers. „Dabei sehen wir uns in erster Linie als perfekter Begleiter für den stationären Handel und für Winzer, damit diese nicht vom boomenden Onlinehandel erdrückt werden“, erklärt der in Haar bei München beheimatete Covell. Der stationäre Handel bleibe wichtig und richtig für eine gesunde Gesellschaft – in Zukunft funktioniere das aber nur in Kombination mit einem ergänzenden Online-Angebot. Dies hätten die Erfahrungen in der Corona-Krise gezeigt. Aktuell wirbt das Unternehmen damit, eine günstige (99 Euro/Monat Komplettpreis) und schnell verfügbare (innerhalb von 3 bis 4 Tagen) Onlineshop-Lösung für Winzer und Weinhändler anbieten zu können. Dabei nutzt Covell sein E-Commerce-Knowhow, um Shop-Erstellung, Versand, Kundenservice, Abrechnung, Steuer, Zoll, rechtliche Aspekte und Reporting in einem Paket anzubieten. Die jeweiligen Weinproduzenten bzw. Händler stellen ihr Sortiment ins Lager von Intersellers; das Unternehmen versende die eingehenden Aufträge dann im Regelfall am Tag des Bestellungseingangs. „Ich habe mal einen eigenen Wein-Onlineshop geführt und weiß, um wie viele Dinge man sich kümmern muss: Bezahlschnittstellen, Abmahnungen, Logistikverträge etc.“, sagt Covell. Versendet wird in neutralen Kartons. Auf der Rechnung erscheine das Logo des Winzers oder Händlers. Der Endverbraucher wähne sich auch in der Welt des Winzers, fasst Covell das bisherige Feedback und den Tenor der User-Kommentare zusammen. Rechtlich bestellt der Kunde aber bei Intersellers. „Wir wollen die Kundendaten aber gar nicht für uns“, grenzt Covell das Geschäftsmodell gegenüber Marktplätzen (wie Wirwinzer.de oder Vicampo.de) ab. Momentan werde mit Pilotkunden aus Winzerkreisen daran gearbeitet, eine 1-Click-Lösung für die Einwilligung der Übergabe der Kundendaten an den Winzer auf die Beine zu stellen. Winzer (oder auch stationäre Händler, die dieses Angebot nutzen wollen) könnten die so erfassten Kunden dann mit ihren Newslettern und Angeboten erreichen. Einen Beispielshop hat Covell u. a. mit Tina Pfaffmann umgesetzt (https://tina-pfaffmann.winzershop.store). Kontaktdaten: Intersellers GmbH, info@winzershop.store, Tel. +49 89 70998975, https://www.intersellers.com/winzershop/. -ja-