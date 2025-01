Eggers nimmt Ziegler ins Portfolio

Seit dem Jahreswechsel ist Eggers & Franke neuer Vertriebspartner der Brennerei Ziegler aus Freudenberg am Main. Damit stärke das Bremer Unternehmen „die Präsenz des gesamten Ziegler-Portfolios auf dem deutschen Markt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gastronomie werde dabei weiterhin zusammen mit dem Ziegler Vertriebsteam betreut. „Wir freuen uns, die Distribution der Brennerei Ziegler in Deutschland zu übernehmen und damit unser Portfolio um eine der feinsten Destillerien Deutschlands zu erweitern,“ sagt Jens Gardthausen, Managing Director der Eggers-&-Franke-Gruppe. -red-