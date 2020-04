EggersSohn will Fachhändlern und Gastronomen helfen

Der Bremer Fachhandels- und Gastro-Spezialist Joh. Eggers Sohn (EggersSohn) will Fachhändler und Gastronomen (nicht nur aus dem eigenen Kundenkreis) mit gezielten Marketingaktivitäten unterstützen. Neben den eigenen Vertriebsaktivitäten wie einem Aktionskalender, einer „20% auf alle Neuheiten“-Aktion sowie Live-Winzer-Tastings (z. B. mit Paul Cluver, Ben Glaetzer, Serégo Alighieri, Casa de Lucúlo, A. Diehl u. a. im Zeitraum bis zum 29. April), stellen die Bremer allen Fachhändlern ein individuell anpassbares Wein-Taxi-Plakat zum freien Download zur Verfügung – verwendbar für den Einsatz in Social-Media-Kampagnen, auf Websites oder in E-Mails. EggersSohn subventioniert darüber hinaus jeden Karton Wein, den Fachhändler direkt an ihre Kunden ausliefern, mit 1 Euro. Unter dem Slogan #GenussSchenken! liefern die Hanseaten zudem visuelle Marketingunterstützung für alle Gastronomen, die damit Kunden und Gäste über ihren eigenen Bring- und Abholservice informieren können. Diese Aktionen laufen nach Auskunft des Unternehmens zunächst bis 31. April 2020. -ja-