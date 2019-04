Einmal Scheurebe-Weine satt

Das gibt es am 4. Mai in Alzey zu probieren. An diesem Tag haben alle heimlichen und unheimlichen Liebhaber dieser duftig-aromatischen Rebsorte die Gelegenheit, die derzeit besten Scheurebe-Weine von knackig trocken bis zu konzentrierter Fruchtsüße ausgiebig zu genießen. In der Stadthalle Alzey findet im Rahmen der Verleihung des Scheurebe-Weinpreises 2019 an 18 Winzer in 6 Kategorien eine große Probe mit allen 18 prämierten Weinen statt. Danach gibt es zur Stärkung ein mehrgängiges Buffet, bei dem noch ausgiebig mit den anwesenden Winzern über die Weine diskutiert werden kann. Wer sich also einmal intensiv mit Scheurebe-Weinen auseinandersetzen will, hat am 4. Mai, 16.30 Uhr, in der Stadthalle Alzey reichlich Gelegenheit. Tickets für die 18-stellige Weinprobe vom Perlwein bis zu mehreren Trockenbeerenauslesen mit anschließendem mehrgängigen Buffet können über wein-und-markt@fraund.de für 49 Euro pro Person bestellt werden. -he-