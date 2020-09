Engelke-Engfeld verlässt Borco

Nach sechs „starken und erfolgreichen Jahren im hanseatischen Familienunternehmen“ hat sich Kay Engelke-Engfeld (41) dazu entschieden, Borco zu verlassen. Er legt sein Amt als Managing Director Global Business und Vorsitzender der Geschäftsführung zum 30. September nieder. Engelke-Engfeld stieg bei Borco im Herbst 2014 als Global Business Development Director ein. Dabei verantwortete er die Leitung des globalen Export- und Travel-Retail-Geschäfts. Im April 2019 wurde er dann Managing Director Global Business und als Vorsitzender der Geschäftsführung von der Inhaberfamilie Matthiesen in die Geschäftsführung berufen. Er lenkte seither gemeinsam mit Markus Kohrs-Lichte (Managing Director Germany/Austria) die operativen und strategischen Geschicke. Dr. Tina Ingwersen-Matthiesen, geschäftsführende Gesellschafterin und Teil der Inhaberfamilie Matthiesen, dankt Engelke-Engfeld für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünscht ihm alles erdenklich Gute für den weiteren Weg. „Dass Herr Engelke-Engfeld seine Aufgaben in unserer Geschäftsführung niederlegt, bedaure ich zutiefst und ich bin sehr traurig darüber. Ich bedanke mich ausdrücklich für seine exzellente Arbeit und den außergewöhnlichen und hingebungsvollen Einsatz in den letzten sechs Jahren. Mit bemerkenswerter Leidenschaft und einem besonderen Gespür für Marken, die Menschen dahinter und die verschiedenen Kulturen der Konsumenten konnte er unser für uns so wichtiges Exportgeschäft entscheidend vorantreiben.“ In seiner Position als Managing Director habe er deutliche Akzente für die Veränderung, Optimierung und Modernisierung der Unternehmensstrukturen setzen sowie Wachstumsinitiativen erfolgreich initiieren können. Die Verantwortung für den Bereich Global Business wird zunächst kommissarisch von Markus Kohrs-Lichte übernommen. -red-