Eppacher wechselt zur ÖWM

Die Österreich Wein Marketing GmbH, Wien, hat einen neuen Leiter im Bereich „Märkte international“ (Exportmärkte). Patrick Eppacher übernimmt dem Marketingverband zufolge zum 1. März 2024 die Position, die zuvor Michael Tischler-Zimmermann sieben Jahre lang innehatte. In dieser Funktion wird er die strategische Planung und Durchführung der Exportaktivitäten der ÖWM in Europa, Amerika sowie Asien-Pazifik verantworten, darunter auch Deutschland. Zuletzt war Eppacher vier Jahre lang Marketingleiter bei der österreichischen Tochtergesellschaft des Wein- und Spirituosenimporteurs Eggers & Franke. Dort baute er die Marktstrategie mit auf und verantwortete das Marketing und das Produktportfolio. Michael Tischler-Zimmermann wechselt Ende Februar in die Position des Geschäftsführers der Österreichischen Traditionsweingüter (ÖTW). -red-