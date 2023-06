Erfolgreiche London Wine Fair 2023

Mit einem Anstieg der Aussteller um 30 Prozent auf 417 Unternehmen sowie der Besucher um 14 Prozent auf 10.091 hat nun auch die London Wine Fair eine Rückkehr zur Normalität gefeiert. „Nach all den Problemen im letzten Jahr war diese Woche auf der Messe eine spürbare Aufbruchstimmung zu spüren, und es wurden echte Geschäfte abgeschlossen", zitierte die Branchenplattform „Vitisphere“ die Direktorin der LWF, Hannah Tovey. Im vergangenen Jahr war die Messe wegen der Terminänderung der ProWein kurzfristig verschoben worden. Während sich Weinbaunationen wie Frankreich, Spanien und Italien in Länderpavillons präsentierten, waren aus Deutschland kein Aussteller an der Themse. -peg-