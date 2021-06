Erster digitaler Weinatlas Österreichs

Johannes Schmuckenschlager (Präsident Österreichischer Weinbauverband), Susanne Ertler-Staggl (Projektleitung ÖWM), Chris Yorke (Geschäftsführung ÖWM)

Foto: Anna Stöcher, © ÖWM

Die Herkünfte des österreichischen Weins samt allen gesetzlich geschützten Rieden (Einzellagen) digital und auf einen Blick – das ist am 17. Juni nach drei Jahren Entwicklungszeit seitens der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) in digitaler Form präsentiert worden. Der digitale Wein-Herkunftsatlas riedenkarten.at sei zugleich der weltweit erste digitale Weinatlas für ein gesamtes Weinbauland. Zu allen Herkunftsebenen (4.343 Rieden in 458 Weinbaugemeinden) biete riedenkarten.at Erklärungen und Informationen. Dabei steige der Detailgrad, je kleiner die Herkunft werde, heißt es in einer Mitteilung der ÖWM. Zu jeder Riede gebe es beispielsweise Informationen über die Weinbaufläche, Seehöhe, Hangneigung, Ausrichtung, Durchschnittstemperatur, Niederschlagsmenge und Sonnenscheindauer – somit seien zentrale Parameter für die Qualität und geschmackliche Prägung eines Weins transparent einsehbar. Die steirischen Rieden werden aktuell noch gesetzlich verankert und sollen dann Ende des Jahres auf der Plattform integriert werden. Das Tool soll laufend anhand der neuesten weingesetzlichen Entwicklungen aktualisiert werden. Entwickelt wurden der Wein-Herkunftsatlas riedenkarten.at und die gedruckten Karten in dreijähriger Zusammenarbeit mit dem Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien sowie dem Büro plan+land. Die Projektleitung bei der ÖWM hatte Susanne Ertler-Staggl. Chris Yorke, Geschäftsführer der ÖWM erklärt: „Unser Ziel war es von Anfang an, unseren Winzern mit den neuen Riedenkarten das beste Werkzeug in die Hand zu geben, um ihre Vermarktung voranzutreiben: egal ob beim Ab-Hof-Verkauf, bei Verkostungen oder im Export. Aber auch Händler, Sommeliers und Journalisten aus aller Welt können jetzt so tief in das Weinland Österreich eintauchen wie nie zuvor. Damit sind wir international Vorreiter!“ -ja-