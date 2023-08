Erster Mosel-Cup in Berlin

Die Gebietsweinwerbung Moselwein e.V., Trier, hat zusammen mit Niko Rechenbergs „Gourmetwelten“ erstmals den Mosel-Cup in Berlin abgehalten. Dabei wurde auch das Mosel-Weingut des Jahres ausgezeichnet, ein Titel, über den sich das Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch-Erben, Müller-Burggraef aus Bernkastel-Kues freuen darf – mit 94,3 Punkten für den 2020er Kabinett aus dem Bernkasteler Doctor erhielt dieses Weingut die höchste Wertung des Wettbewerbs und die höchste Punktzahl bei Kabinett-Weinen. Insgesamt habe man 160 Weine verkostet, überwiegend aus den Jahrgängen 2021 und 2022. Zum „Rookie of the Year“, der Neuentdeckung des Jahres, wurde Daniel Gehlen vom Weingut Gehlen-Cornelius aus Brauneberg gekürt. Sein Riesling erreichte in der Kategorie Feinherb einen Spitzenplatz und die Spätlese aus der Lage Ohligsberg kam „mit viel Persönlichkeit und Komplexität“ auf 94 Punkte, heißt es in der Pressemitteilung. Neben den an der Mosel traditionell starken restsüßen (Prädikats-)Weinen konnten aber auch trockene Weine abräumen. Hier legten die Weingüter Maximin Grünhaus und Schloss Lieser vor. Beim Rotwein kamen die Bischöflichen Weingüter Trier mit dem Kanzemer Altenberg Pinot Noir GG aus dem Jahrgang 2018 auf 94,2 Punkte. -red-