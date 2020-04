Erstes virtuelles Südpfälzer „Weinfest für Dehäm“

An der Südlichen Weinstraße freut man sich über den Erfolg des ersten virtuellen Weinfests, das am 17. April nach Angaben der Veranstalter mit mehr als 2.700 Teilnehmern im Livestream über die Internet-Bühne ging. Sämtliche vorbereiteten 1.000 Wein- und Speisenpakete seien im Vorfeld verkauft worden. Die Genusspakete konnten in drei Varianten bestellt werden: „Typisch Pfälzisch“ (mit einem Liter Riesling, „Dubbeglas“ und Saumagen-Burger), „Fer die wo Dorscht hän“ (mit zusätzlich einer Flasche Weißburgunder und Dessert) sowie eine alkoholfreie Variante. Die Resonanz der Teilnehmer sei durchweg positiv gewesen, es sei sofort der Ruf nach einer Wiederholung laut geworden, so die Organisatoren. Im Preis für die Pakete war jeweils eine Spende von 5 Euro zugunsten lokaler Gastronomen und Händler enthalten. -red-