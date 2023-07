Etna DOC wächst weiter

Die Produktion der sizilianischen DOC Etna ist im ersten Halbjahr 2023 um 6,2 Prozent auf 3,512 Millionen Flaschen gewachsen (2022: 3,293 Mio. Flaschen). Dies bestätigte laut Aussage des Präsidenten des Consorzio Tutela Vini Etna DOC, Francesco Cambria, die hervorragende Resonanz des Mark- tes auf diese Weine. Den größten Anteil habe die Etna Rosso DOC mit etwas über 1,3 Millionen Flaschen. Damit mache die Herkunft über ein Drittel der Produktion aus. Stark wachsen konnten außerdem die Weißweine mit plus 19 Prozent für die Etna Bianco DOC und sogar plus 120 Prozent für die Etna Bianco Superiore DOC, die nur in der Gemeinde Milo am Ätna-Osthang produziert werden darf. Ebenfalls erfolgreich entwickelten sich die Spumanti mit einem Plus von 60 Prozent. -red