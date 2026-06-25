Etzel folgt auf Deutsch

Zum 1. Juli 2026 übernimmt Bernhard Etzel den Posten des geschäftsführenden Vorstands bei der Winzergemeinschaft Franken eG (GWF) in Kitzingen. Er folgt damit auf Martin Deutsch, der den Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen darum gebeten hat, seinen Vertrag aufzulösen, wie aus einer Mitteilung der GWF hervorgeht. Deutsch trat im November 2024 den Posten an. In seiner Amtszeit hat er die Entalkoholisierungsanlage etabliert (s. faxline 44/2025) sowie Produktneuheiten im No-/Low- und Mischgetränkebereich auf den Markt gebracht. Bernhard Etzel verantwortet laut Mitteilung bereits seit Dezember 2025 die kaufmännische Leitung der GWF. Mit ihm übernehme ein Finanzexperte die Geschäftsführung, der umfangreiche Erfahrung aus mittelständischen Unternehmen mitbringe. Zuvor war er unter anderem bei der PWC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Knauf Gips tätig, heißt es. -red-