EU schleift Bericht zu Alkoholrisiken

Das Europäische Parlament hat einen Bericht des Sonderausschusses des EU-Parlaments zur Krebsbekämpfung (BECA) gebilligt, in dem festgestellt wird, dass Alkoholkonsum ein Gesundheitsrisiko darstellt. Das berichten verschiedene Medien. Die ursprüngliche Form, in der Alkoholkonsum generell ein erhöhtes Risiko, an verschiedenen Krebsformen zu erkranken, berge, wurde allerdings durch Änderungsanträge abgemildert. Nun ist nicht mehr die Rede von Alkoholkonsum im Allgemeinen, sondern von schädlichem Alkoholkonsum. Dennoch wird ergänzt, dass das „sicherste Maß“ der Alkoholverzicht sei, wenn es um die Krebsprävention gehe. Der Bericht gilt als mögliche Grundlage für Auszeichnungsregelungen auf den Etiketten alkoholhaltiger Getränke. Befürchtet wurde, dass Warnungen vor dem Konsum, wie bereits bei Tabakwaren üblich, eingeführt werden könnten. Der Bericht enthält nun aber die Empfehlung, über maßvollen und verantwortungsvollen Alkoholkonsum aufzuklären (vorher: „Kennzeichnung von alkoholischen Getränken mit Gesundheitswarnungen“). Weiterhin wird aber eine Liste der Inhaltsstoffe und Nährwertangaben auf dem Etikett gefordert. -kap-