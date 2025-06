Europäische Weinernte bei 144 Mio. hl

Der europäische Weinsektor hat im Jahr 2024 eine geschätzte Wein- und Mostproduktion von insgesamt 144 Mio. hl eingebracht. Dies entspreche einem leichten Rückgang von knapp 3% gegenüber dem Vorjahr, meldet der Verband der Europäischen Agrargenossenschaften Copa-Cogeca. Das Ergebnis liege sogar 10% unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Dabei geht Copa-Cogeca für Italien von einer Erntemenge von 41 Mio. hl (+7% gegenüber dem historisch kleinen Vorjahr) aus. Spanien sichert sich in diesem Jahr den zweiten Platz mit 38,1 Mio. hl und einem beachtlichen Produktionsanstieg von 18% gegenüber dem Vorjahr. Frankreich landet mit einem deutlichen Produktionsrückgang von 22% bei 37,4 Mio. hl auf Platz drei. Trotz Abweichungen in einzelnen EU-Ländern blieben alle großen Erzeugerländer hinter ihrem Fünfjahresdurchschnitt zurück und setzten damit den Abwärtstrend seit der Ernte 2019 fort. Forcierte Pflanzenschutzmaßnahmen und Wasserknappheit vor allem in den südlichen Regionen wirkten sich ebenso negativ auf die Wirtschaftssituation der Weinbranche aus wie die anhaltende Inflation und steigende Kosten in der Lieferkette (einschließlich Glas, Energie, Transport und Düngemittel). Steigende Kosten für die Kreditaufnahme hätten es für die Erzeuger auch schwierig gemacht, wichtige Investitionen zu stemmen. Luca Rigotti, Vorsitzender der Copa-Cogeca-Arbeitsgruppe Wein, kommentierte: „Die diesjährigen Produktionszahlen bestätigen den Markttrend. Der europäische Weinmarkt durchläuft eine schwierige und komplexe Phase, in der hohe Produktionskosten und die internationale Dynamik den Markt beeinflussen.” -red-