Eurovino in den Startlöchern

Zur Eurovino, die am 3. und 4. März in Karlsruhe stattfindet, haben sich Stand 10. Januar mehr als 225 Aussteller angemeldet, die mehr als 400 Weingüter aus fast 30 Ländern repräsentieren. Damit haben die Organisatoren ihr Ziel erreicht, die 200er-Marke zu überschreiten, wie sie Anfang Dezember bei einem Buchungsstand von 185 Ausstellern verkündet haben (s. faxline 49/2023). Zur erwarteten Besucherzahl sagte Projektleiter David Köhler: „Prognosen für Besucherzahlen einer Erstveranstaltung sind natürlich immer schwer zu treffen. Unser Augenmerk liegt hier klar auf der Qualität der Besuchenden, auch mit Blick auf die Zufriedenheit der Ausstellenden.“ Neben Verkosten und Netzwerken vermittle die Eurovino neue Ideen und Impulse an neun Beratungsschaltern, der sogenannten Expert Area, die von 10 bis 18 Uhr besetzt sind. Dort werden an beiden Tagen neben Themenbereichen wie Marketing und Mitarbeiterschulung zum Beispiel auch Energiekosten und Dispensertechnik behandelt. Am Sonntag stehen darüber hinaus Referenten aus dem LEH bereit, am Montag aus der Gastronomie. Außerdem gibt es Impulsvorträge im Rahmen des sogenannten Powerfrühstücks, das an beiden Tagen ab 9 Uhr stattfindet. Weitere Informationen zu Ausstellern, zum Besuch einschließlich Ticketverkauf sowie den Themen und Referenten der Expert Area finden sich unter www.eurovino.info . -red-