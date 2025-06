Eurovino mit eigenem Podcast

Die Fachmesse Eurovino, die am 9. und 10. März 2025 in der Messe Karlsruhe stattfindet, geht mit einem eigenen Podcast-Format an den Start: „ConVINOsation“ berichtet über aktuelle Fachthemen aus der Branche „und schafft so eine Verzahnung mit Themen, die auch in Formaten und Gesprächen vor Ort eine Rolle spielen“, erklären die Veranstalter. Gastgeber und Branchenexperte Peter Douglas spricht in der ersten Staffel mit Fachspezialisten über Themen wie alkoholfreier Wein, Trends, Technologien und Marktpotenzial, die Rolle der KI in der Weinbranche und die neuen EU-Richtlinien in Bezug auf die Nähr- und Inhaltsangaben beim Weinverkauf. Unter dem Motto „aus der Branche für die Branche“ liefere das Podcast-Format Tipps, Ideen und Impulse für die tägliche Praxis. Die ersten drei Folgen, von insgesamt zehn, sind bereits unter eurovino.info/podcast zu hören. -red-