Eurovino nimmt Form an

Die zweite Ausgabe der Eurovino nimmt Gestalt an. Die nächste Ausgabe der Fachmesse für Wein findet am 9. und 10. März 2025 in der Messe Karlsruhe statt. Dazu haben sich aktuell bereits mehr als 310 weinerzeugende bzw. -vermarktende Unternehmen aus Deutschland und dem europäischen Ausland angemeldet. Damit sei die Ausstellerzahl aus dem Premierenjahr 2024 bereits überschritten, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. „Wir freuen uns darüber, dass die Eurovino bereits im zweiten Jahr so in der Branche angekommen ist und vielen Anbietern von Wein- und Schaumweinerzeugnissen einen passenden Zugang zum Markt bietet“, erklärt David Köhler, Projektleiter der Eurovino. -red-