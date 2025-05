Eurovino-Ticketshop offen

Die Messe Karlsruhe hat für die zweite Ausgabe der Eurovino am 9. und 10. März 2025 den Ticketshop für Besucher geöffnet. Aktuell haben sich nach Angaben der Veranstalter rund 235 Aussteller aus dem In- und Ausland angemeldet. Außerdem offeriert die Eurovino Formate und Services, wie die Verkostungszone Wine Experience, die auch Weine von Ausstellenden umfasst, die nicht mit einem Messestand persönlich vor Ort sind. Zudem verweist die Messe Karlsruhe auf den Eurovino-Weinguide als digitale Datenbank, die in den kommenden Wochen sukzessive um die Produkte der Ausstellenden 2025 ergänzt werde und schließlich eine gezielte Suche ermögliche. Mit der Expert Area biete die Eurovino den Messebesuchenden individuelle Beratung durch Expertinnen und Experten zu verschiedenen Branchenthemen. Die Schirmherrschaft der 2025er Messe übernehmen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Tickets können ab sofort unter eurovino.info/tickets erworben werden, Informationen zu den Ausstellern gibt es unter eurovino.info/aussteller . -red