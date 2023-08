Exporterfolg in Skandinavien

Weine aus Deutschland, vor allem Weißweine, haben in Schweden und Norwegen im ersten Halbjahr 2023 Marktanteile gewonnen. Das hat das Deutsche Weininstitut (DWI) auf Basis von Absatzzahlen der jeweiligen Alkoholmonopole festgestellt und bekanntgegeben. Für Schweden weist das Monopol Systembolaget ein Absatzminus von 0,5 Prozent für alle Weine aus. Deutschland konnte sich gegen den Trend behaupten und um acht Prozent beim Weißwein zulegen, bei Rotwein sogar um 54 Prozent. Aufgrund des niedrigen Ausgangsniveaus bei Rotwein beträgt das Absatzplus in Schweden insgesamt neun Prozent. In Norwegen ist Deutschland die wichtigste Weißwein-Herkunft. Laut DWI konnten Weißweine bei Vinmonopolet um zwei Prozent zulegen, Rotweine um 17 Prozent und Rosés um 54 Prozent. Beim finnischen Monopol Alko ist Deutschland der zweitwichtigste Weißwein-Anbieter nach Chile mit einem Marktanteil von 23 Prozent. Dort ging der Absatz deutscher Weine mit einem Prozent weniger stark zurück als derjenige aller Weine zusammen (-4 Prozent). -red-