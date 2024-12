Fachhandelspreis 2024: Bewerben Sie sich jetzt!

Jedes Jahr zeichnet das Deutsche Weininstitut in Kooperation mit WEIN+MARKT die drei Weinfachhändler aus, die sich am kreativsten und besten für den Absatz deutscher Weine in ihrem Geschäft engagieren.





Auf die drei Erstplatzierten warten Sachpreise und Warengutscheine unserer Sponsoren und des Deutschen Weininstituts im Gesamtwert von 6.000 Euro. Dazu die Berufung in die Jury zur Wahl der Deutschen Weinkönigin, sowie jeweils eine dekorative Urkunde und eine Plakette für die Ladentür.

Bewerbungsschluss ist der 5. August 2024





deutscheweine.de/fhp Bewerben Sie sich jetzt unter:

Ihr Ansprechpartner: andreas.kaul@deutscheweine.de; Telefon: 0 61 35 93 23-207