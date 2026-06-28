Fachhandelspreis 2026 - Bewerben Sie sich jetzt!

Das Deutsche Weininstitut zeichnet in Kooperation mit WEIN+MARKT jährlich die drei Weinfachhändler aus, die sich mit besonderer Kreativität und Engagement für den Verkauf deutscher Weine in ihrem Geschäft hervorheben.

Die Gewinne: Auf die drei Erstplatzierten warten attraktive Sachpreise und Warengutscheine unserer Sponsoren sowie des Deutschen Weininstituts im Gesamtwert von 6.000 Euro. Zusätzlich erhalten sie die exklusive Berufung in die Jury zur Wahl der Deutschen Weinmajestät sowie jeweils eine dekorative Urkunde und eine Plakette für die Ladentür.

Bewerben Sie sich hier!

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis zum 14. August 2026 ein.