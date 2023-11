Fachveranstaltungen Zukunftsweine

Wie schmeckt die nachhaltige Weinwelt? Die Zukunftsweine-Bewegung, zu der in- zwischen mehr als 60 Weingüter gehören, organisiert in Zusammenarbeit mit Naturland und im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau (BÖL) im November gleich zwei Fachveranstaltungen. Neue, robuste, widerstandsfähige Rebsorten (auch bekannt als Piwis) sind nach Aussage der Organisatoren ein essenzieller Hebel zum nachhaltigen Wandel in der Weinerzeugung. Auch wenn es sich dabei mittlerweile um kein Nischenthema mehr handelt, gibt es in der Branche immer noch viele Fragezeichen, die wichtige Entscheidungen und eine raschere Entwicklung bremsen. Um möglichst viele dieser Fragezeichen auszuräumen, organisiert die Zukunftsweine-Initiative am Freitag, den 17. November für interessierte Fachbesucher aller Sparten ab 13 Uhr die Fachveranstaltung „Zukunftsweine – Wie schmeckt die nach- haltige Weinwelt?“ und am Dienstag, den 21. November für Traubenerzeuger und Wein- güter von 18-22 Uhr: „An- und Ausbau von pilz- widerstandsfähigen Rebsorten“. Die Verkos- tung am 17. November in der „Kulturei Mainz“, Zitadellenweg, richtet sich an Fachbesu- cher:innen aus Handel, Presse, Gastronomie, Winzer:innen und andere. Auf dem Programm stehen aktuelle Forschungsergebnisse zu den Vermarktungsmöglichkeiten (Hochschule Geisenheim University), eine geführte Verkostung mit Romana Echensperger MW und natürlich Austausch und Netzwerk mit den Zu- kunftswinzer:innen. Vor Ort werden mehr als 35 Zukunftsweine von 14 Weingütern zur Probe bereitstehen. Ab 18 Uhr wird die Veranstal- tung unter dem Motto „Zukunftsweine Tastival – nachhaltig genießen, gemeinsam entde- cken” für alle Weingenießer:innen gegen eine kleine Teilnahmegebühr geöffnet. Anmeldung Fachbesucher für den 17.11. bitte bis 10.11. hier . Am Dienstag, den 21. November treffen sich alle interessierten Winzer:innen rund um das Thema robuste Rebsorten um 18 Uhr auf dem Weingut Eva Vollmer zu einer Info- und Networking-Veranstaltung. Im Fokus steht dort der Wissens- und Erfahrungsaustausch von Praktiker:innen. Die Teilnahme ist kosten- frei. Mehr Infos und Anmeldung hier . -red-