Fairtrade-Weine verlieren an Bedeutung

Der Umsatz von Fairtrade-Produkten in Deutschland stieg 2022 auf 2,36 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr 2021. In der Warengruppe Wein hingegen zeigte die Entwicklung erneut in die andere Richtung: Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahr um 18,1 Prozent auf 7.979.471 Euro zurück. Der Absatz lag bei 1.407.314 Litern, was einem Minus von 27,7Prozent entspricht. 2019 waren noch rund 3,2 Millionen Liter im Wert von 17,15 Millionen Euro vermarktet worden. -ja-